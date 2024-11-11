Прогноз погоди у Харкові 11 листопада

Чоловік і жінка гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE

На 11 листопада в Харкові очікується вітряна і дощова погода, з можливими поривами вітру. Температура повітря вдень становитиме близько +2–7°C. Ніч може супроводжуватись заморозками, а вдень—помірними опадами у вигляді дощу.

Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 11 листопада

Для всієї України оголошено штормове попередження через сильний вітер, зокрема в східних областях, включаючи Харківську. Радять бути обережними і стежити за прогнозами на випадок погіршення погодних умов.

На 11 листопада прогноз для Харкова вказує на можливі ранкові тумани. Уночі очікуються заморозки до -1°C, а вдень температура підніметься до 7–9°C. Вітер південно-східний, з поривами до 15–20 м/с, що може посилювати відчуття прохолоди. У поєднанні з помірною вологістю та слабкими опадами є висока ймовірність утворення туману вранці, що може обмежити видимість на дорогах.

Для прогулянки 11 листопада в Харкові погода буде не надто сприятливою. Очікуються пориви вітру, що може ускладнити перебування на вулиці. Вранці ймовірні заморозки та можливий туман, який може обмежувати видимість. Денні температури будуть в межах +2–7°C, що підходить для прохолодної прогулянки, але через високу вологість і поривчастий вітер може відчуватись холодніше.

Рекомендується обрати місця, захищені від вітру, або відкласти прогулянку, особливо якщо передбачені опади або сильний вітер продовжиться протягом дня.

Прогноз погоди у Харкові. Фото: Скріншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, погода в Україні до 14 листопада буде сухою та без денних морозів. А вже у другій половині місяця слід чекати на прихід атмосферних фронтів із зимовим характером.

Раніше синоптик Наталія Птуха повідомила, що зовсім скоро в Україну прийде справжня зима. Очікуються морози та сніг.