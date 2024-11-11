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Морозы подкрадываются — какой будет погода в Харькове

11 ноября 2024 00:10
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Харькове 11 ноября
Мужчина и женщина, прогулка по парку. Фото: Новости.
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На 11 ноября в Харькове ожидается ветреная и дождливая погода, с возможными порывами ветра. Температура воздуха будет днем около +2–7°C. Ночь может сопровождаться заморозками, а днем умеренными осадками в виде дождя.

Об этом сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 11 ноября

Для всей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, в частности в восточных областях, включая Харьковскую. Советуют быть осторожными и следить за прогнозами на случай ухудшения погодных условий.

На 11 ноября прогноз для Харькова указывает на возможные утренние туманы. Ночью ожидаются заморозки до -1°C, а днем температура поднимется до 7–9°C. Ветер юго-восточный, с порывами до 15–20 м/с, что может усиливать чувство прохлады. В сочетании с умеренной влажностью и слабыми осадками высока вероятность образования тумана утром, что может ограничить видимость на дорогах.

Для прогулки 11 ноября в Харькове погода будет не очень благоприятной. Ожидаются порывы ветра, что может осложнить пребывание на улице. Утром возможны заморозки и возможный туман, который может ограничивать видимость. Дневные температуры будут в пределах +2–7°C, что подходит для прохладной прогулки, но из-за высокой влажности и порывистого ветра может ощущаться холоднее.

Рекомендуется выбрать места, защищенные от ветра или отложить прогулку, особенно если предусмотрены осадки или сильный ветер продолжится в течение дня.

Морозы подкрадываются - какой будет погода в Харькове - фото 1
Прогноз погоды в Харькове. Фото: Скриншот сообщения в Telegram

Напомним, погода в Украине до 14 ноября будет сухой и без дневных морозов. А уже во второй половине месяца следует ожидать прихода атмосферных фронтов с зимним характером.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что совсем скоро в Украину придет настоящая зима . Ожидаются морозы и снег.

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