Погода у Харкові 23 лютого — детальний прогноз на вихідні

Морозна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харкові в неділю, 23 лютого, очікується морозна погода без опадів. Буде хмарно з проясненнями впродовж дня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди у Харкові 23 лютого

Вночі температура повітря знизиться до -11 °С, а вранці почне поступово підвищуватися. До 9:00 термометри покажуть -8 °С, а в середині дня потеплішає до -4 °С.

Протягом усього дня в місті пануватиме суха погода, опадів не прогнозується. Вологість повітря залишатиметься на рівні 80-90%.

Погодинний прогноз погоди у Харкові 23 лютого. Фото: скриншот

Вітер буде помірний, швидкістю 3-6 м/с, із поривами до 6 м/с у денний час.

До вечора температура почне поступово знижуватися, і досягне відмітки -6 °С.

Погода у Харківській області 23 лютого

Карта температур в Україні 23 лютого. Фото: Метеопост

На Харківщині 23 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі значних опадів не прогнозується, а ось у східній частині області вдень можливий невеликий сніг. У західних районах день мине без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути обережними.

Вітер буде північний, помірний, швидкість 5-10 м/с.Температура повітря залишатиметься низькою: уночі від -17 °С до -12 °С, а вдень — від -7 °С до -2 °С. Морози будуть відчутними протягом усього дня, особливо в ранкові та вечірні години.

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