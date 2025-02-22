Погода у Харкові 23 лютого — детальний прогноз на вихідні

Морози починають слабшати — прогноз погоди у Харкові на завтра
У Харкові в неділю, 23 лютого, очікується морозна погода без опадів. Буде хмарно з проясненнями впродовж дня.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз погоди у Харкові 23 лютого
Вночі температура повітря знизиться до -11 °С, а вранці почне поступово підвищуватися. До 9:00 термометри покажуть -8 °С, а в середині дня потеплішає до -4 °С.
Протягом усього дня в місті пануватиме суха погода, опадів не прогнозується. Вологість повітря залишатиметься на рівні 80-90%.
Вітер буде помірний, швидкістю 3-6 м/с, із поривами до 6 м/с у денний час.
До вечора температура почне поступово знижуватися, і досягне відмітки -6 °С.
Погода у Харківській області 23 лютого
На Харківщині 23 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі значних опадів не прогнозується, а ось у східній частині області вдень можливий невеликий сніг. У західних районах день мине без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути обережними.
Вітер буде північний, помірний, швидкість 5-10 м/с.Температура повітря залишатиметься низькою: уночі від -17 °С до -12 °С, а вдень — від -7 °С до -2 °С. Морози будуть відчутними протягом усього дня, особливо в ранкові та вечірні години.
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