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Морози починають слабшати — прогноз погоди у Харкові на завтра

22 лютого 2025 15:13
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 23 лютого — детальний прогноз на вихідні
Морозна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові в неділю, 23 лютого, очікується морозна погода без опадів. Буде хмарно з проясненнями впродовж дня. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди у Харкові 23 лютого

Вночі температура повітря знизиться до -11 °С, а вранці почне поступово підвищуватися. До 9:00 термометри покажуть -8 °С, а в середині дня потеплішає до -4 °С.

Протягом усього дня в місті пануватиме суха погода, опадів не прогнозується. Вологість повітря залишатиметься на рівні 80-90%. 

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Погодинний прогноз погоди у Харкові 23 лютого. Фото: скриншот 

Вітер буде помірний, швидкістю 3-6 м/с, із поривами до 6 м/с у денний час. 

До вечора температура почне поступово знижуватися, і досягне відмітки -6 °С. 

Погода у Харківській області 23 лютого

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Карта температур в Україні 23 лютого. Фото: Метеопост

На Харківщині 23 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі значних опадів не прогнозується, а ось у східній частині області вдень можливий невеликий сніг. У західних районах день мине без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути обережними.

Вітер буде північний, помірний, швидкість 5-10 м/с.Температура повітря залишатиметься низькою: уночі від -17 °С до -12 °С, а вдень — від -7 °С до -2 °С. Морози будуть відчутними протягом усього дня, особливо в ранкові та вечірні години.

Нагадаємо, синоптики назвали дату, коли в Україну увірветься різке потепління до +16 °С. 

А синоптик Наталка Діденко пояснила, які регіони України першими відчують потепління

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