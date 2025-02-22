Погода в Харькове 23 февраля — подробный прогноз на выходные

Морозная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове в воскресенье, 23 февраля, ожидается морозная погода без осадков. Будет облачно с прояснениями в течение дня.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Харькове 23 февраля

Ночью температура воздуха снизится до -11 °С, а утром начнет постепенно повышаться. До 9:00 термометры покажут -8 °С, а в середине дня потеплеет до -4 °С.

В течение всего дня в городе будет царить сухая погода, осадков не прогнозируется. Влажность воздуха будет оставаться на уровне 80-90%.

Почасовой прогноз погоды в Харькове 23 февраля. Фото: скриншот

Ветер будет умеренный, со скоростью 3-6 м/с, с порывами до 6 м/с в дневное время.

К вечеру температура начнет постепенно снижаться, и достигнет отметки -6 °С.

Погода в Харьковской области 23 февраля

Карта температур в Украине 23 февраля. Фото: Метеопост

На Харьковщине 23 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью значительных осадков не прогнозируется, а вот в восточной части области днем возможен небольшой снег. В западных районах день пройдет без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Ветер будет северный, умеренный, скорость — 5-10 м/с. Температура воздуха будет оставаться низкой: ночью от -17 °С до -12 °С, а днем от -7 С до -2 °С. Морозы будут ощутимыми в течение всего дня, особенно в утренние и вечерние часы.

Напомним, синоптики назвали дату, когда в Украину ворвется резкое потепление до +16 °С.

А синоптик Наталья Диденко объяснила, какие регионы Украины первыми почувствуют потепление.