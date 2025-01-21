Погода у Харкові 22 січня — прогноз погоди на завтра

Люди взимку гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові у середу, 22 січня, буде мінливою, але без опадів. Однак завтра в регіоні очікується сильний вітер та мінусова температура.

Про це повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі.

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Погода у Харкові 22 січня

Синоптики розповіли, завтра у Харківській області очікується південно-східний вітер, пориви якого сягнуть до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...-6 °C, а вдень від -3 °C до +2 °C.

У Харкові також очікується сильний вітер, але вночі може бути дещо тепліше -2...-4 °C, а вдень очікується близько 0 °C.

Скриншот допису Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко заявила про погіршення погоди у більшості областях завтра. Можливе зниження температури та дощі з мокрим снігом.

Водночас Meteoprog повідомив, що 21 січня на Сонці було кільки спалахів, які можуть викликати радіаційний шторм.