Погода у Харкові 22 січня — прогноз погоди на завтра

Морози та вітер — якою буде погода у Харкові завтра
Погода у Харкові у середу, 22 січня, буде мінливою, але без опадів. Однак завтра в регіоні очікується сильний вітер та мінусова температура.
Про це повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі.
Погода у Харкові 22 січня
Синоптики розповіли, завтра у Харківській області очікується південно-східний вітер, пориви якого сягнуть до 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...-6 °C, а вдень від -3 °C до +2 °C.
У Харкові також очікується сильний вітер, але вночі може бути дещо тепліше -2...-4 °C, а вдень очікується близько 0 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко заявила про погіршення погоди у більшості областях завтра. Можливе зниження температури та дощі з мокрим снігом.
Водночас Meteoprog повідомив, що 21 січня на Сонці було кільки спалахів, які можуть викликати радіаційний шторм.
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