Погода в Харькове 22 января — прогноз погоды на завтра

Люди зимой гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове в среду, 22 января, будет переменчивой, но без осадков. Однако завтра в регионе ожидается сильный ветер и минусовая температура.

Об этом сообщили в Харьковском региональном гидрометцентре.

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Погода в Харькове 22 января

Синоптики рассказали, завтра в Харьковской области ожидается юго-восточный ветер, порывы которого достигнут до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...-6 °C, а днем от -3 °C до +2 °C.

В Харькове также ожидается сильный ветер, но ночью может быть несколько теплее -2...-4 °C, а днем ожидается около 0 °C.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявила об ухудшении погоды в большинстве областей завтра. Возможно снижение температуры и дожди с мокрым снегом.

В то же время Meteoprog сообщил, что 21 января на Солнце было несколько вспышек, которые могут вызвать радиационный шторм.