Погода у Харкові — прогноз від синоптиків на 2 грудня

Жінка з парасолькою. Фото: tykyiv.com

В понеділок, 2 грудня, у Харкові та області буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують ожеледицю.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у неділю, 1 грудня.

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Погода в Харкові 2 грудня

У Харкові в понеділок, 2 грудня, буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.

Вночі та вранці буде слабкий туман та слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °C, вдень позначки термометра будуть близько нуля.

Прогноз погоди у Харкові та області. Фото: скриншот

Погода у Харківській області 2 грудня

У Харківській області 2 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці можливий слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень -1...+4 °C.

Нагадаємо, у Львові та області у понеділок, 2 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Водіям варто бути уважними — на дорогах можлива ожеледиця.

У неділю, 1 грудня, магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.