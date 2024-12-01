Погода у Харкові — прогноз від синоптиків на 2 грудня

Морозний старт тижня — якою завтра буде погода у Харкові
В понеділок, 2 грудня, у Харкові та області буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують ожеледицю.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у неділю, 1 грудня.
Погода в Харкові 2 грудня
У Харкові в понеділок, 2 грудня, буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.
Вночі та вранці буде слабкий туман та слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °C, вдень позначки термометра будуть близько нуля.
Погода у Харківській області 2 грудня
У Харківській області 2 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці можливий слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 °C, вдень -1...+4 °C.
Нагадаємо, у Львові та області у понеділок, 2 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Водіям варто бути уважними — на дорогах можлива ожеледиця.
У неділю, 1 грудня, магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
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