Погода в Харькове — прогноз от синоптиков на 2 декабря

Женщина с зонтиком. Фото: tykyiv.com

В понедельник, 2 декабря, в Харькове и области будет облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют гололедицу.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в воскресенье, 1 декабря.

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Погода в Харькове 2 декабря

В Харькове в понедельник, 2 декабря, облачно с прояснениями. Существенные осадки не прогнозируют.

Ночью и утром будет слабый туман и слабый гололед. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °C, днем отметки термометра будут около нуля.

Прогноз погоды в Харькове и областе. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 2 декабря

В Харьковской области 2 декабря прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем -1...+4 °C.

Напомним, во Львове и области в понедельник, 2 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Водителям стоит быть внимательными — на дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 1 декабря, магнитных бурь на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.