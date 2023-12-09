На Авдіївському напрямку загинув актор харківського театру Антон Романченко

Актор Антон Романченко. Фото: Instagram

Захищаючи нашу Батьківщину, загинув талановитий актор харківського театру "Публіцист" Антон Романченко. Він загинув у грудні в боях, які зараз точаться на Авдіївському напрямку.

Про це повідомили у театрі "Публіцист", в якому грав актор.

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У загиблого воїна залишився син Кузьма, якому всього лише 10 років. Друзі і колеги артиста повідомили, що офіційно воїн вважається зниклим безвісти. Проте звістку про його загибель підтвердили побратими захисника та його рідні.

"Важко і неможливо повірити, що такої світлої та життєрадісної людини як Антон більше немає з нами. Всі довгі роки, які він був поряд, в театрі "Публіцист" — чи то на сцені, чи то за пультом, чи то за святковим столом — ніхто з нас не бачив його в дурному настрої. А причин для дурного настрою в Антона в житті вистачало", — поділилися у фейсбуці театру "Публіцист".

Друзі також згадують, що Антон зверхньо і презирливо ставився до всіх труднощів і проблем. Якщо йому не вдавалося їх вирішити, то просто весело ігнорував.

Син загиблого героя

Син загиблого воїна зараз займається музикою. Він грає на віолончелі і зараз разом з оркестром виступає на концертах.

"Зберімо трохи грошей для Кузі, як вдячність за його тата, який загинув як Герой, захищаючи його і всю країну на фронті. Нехай малий купить собі білий костюм, як у тата. А коли виросте, одягне батьківський", — закликали колеги актора.

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Нагадуємо, що на Миколаївщині сталася ДТП, внаслідок якої загинула журналістка разом зі своїм чоловіком-військовим. Про аварію стало відомо 19 листопада 2023 року.