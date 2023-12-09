На Авдеевском направлении погиб актер харьковского театра Антон Романченко

Актер Антон Романченко. Фото: Instagram

Защищая нашу Родину погиб талантливый актер харьковского театра "Публицист" Антон Романченко. Он погиб в декабре в боях, которые сейчас ведутся на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в театре "Публицист", в котором играл актер.

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У погибшего воина остался сын Кузьма, которому всего 10 лет. Друзья и коллеги артиста сообщили, что официально воин считается пропавшим без вести. Однако известие о его гибели подтвердили собратья защитника и его родных.

"Трудно и невозможно поверить, что такого светлого и жизнерадостного человека как Антон больше нет с нами. Все долгие годы, которые он был рядом, в театре "Публицист" — то ли на сцене, то ли за пультом, то ли за праздничным столом — никто из нас не видел его в дурном настроении. А причин для дурного настроения у Антона в жизни хватало", — поделились в фейсбуке театра "Публицист".

Друзья также вспоминают, что Антон свысока и презрительно относился ко всем трудностям и проблемам. Если ему не удавалось их решить, просто весело игнорировал.

Сын погибшего героя

Сын погибшего воина сейчас занимается музыкой. Он играет на виолончели и сейчас вместе с оркестром выступает на концертах.

"Соберем немного денег для Кузи, как благодарность за его папу, который погиб как Герой, защищая его и всю страну на фронте. Пусть малыш купит себе белый костюм, как у папы. А когда вырастет, наденет родительский", — призвали коллеги актера.

Ранее мы сообщали, что в зоне боевых действий погиб еще один ультрас киевского "Динамо". В этот раз война унесла жизни Сергея Павличенко.

Напоминаем, что в Николаевской области произошло ДТП, в результате которого погибла журналистка вместе со своим мужем-военным. Об аварии стало известно 19 ноября 2023 года.