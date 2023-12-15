На блокпосту Харківщини затримали водія, який перебував у розшуку

Перевірки на блокпостах. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

На блокпостах Харківщини правоохоронці разом з військовими перевірили 2560 транспортних засобів для того, щоб не допустити потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин. Зокрема, у одному з сіл Куп'янського району виявили чоловіка, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Таким чином, правоохоронці затримали чоловіка у селі Водяне, що у Куп'янському районі.

У ході перевірки з'ясувалося, що він перебуває у розшуку поліції в місті кривий Ріг. Його звинувачують у скоєнні шахрайстві. Так, ініціатора розшуку повідомили про місце перебування фігуранта.

Окрім цього, у ході перевірок вдалося затримати чоловіка, який займався незаконним обігом наркотиків. Також викрито трьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Інформація щодо перевірок авто. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові патрульна поліція притягла до відповідальності чоловіка, який у жіночому костюмі їздив на лижах, вчепившись за автомобіль. Інцидент трапився 6 грудня. Чоловік перебував у розшуку ТЦК.

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