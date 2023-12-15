На блокпосту Харьковщины задержали водителя, который находился в розыске

Проверки на блокпостах. Фото иллюстративное: из открытых источников

На блокпостах Харьковщины стражи порядка вместе с военными проверили 2560 транспортных средств для того, чтобы не допустить попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ. В частности, в одном из сел Купянского района обнаружили находившегося в розыске мужчину.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Таким образом, правоохранители задержали мужчину в селе Водяное в Купянском районе.

В ходе проверки выяснилось, что он находится в розыске полиции в городе Кривой Рог. Его обвиняют в совершении мошенничества. Так, инициатор розыска сообщили о месте нахождения фигуранта.

Кроме того, в ходе проверок удалось задержать мужчину, который занимался незаконным оборотом наркотиков. Также разоблачены три водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о проверках авто. Фото: скриншот

Напомним, во Львове патрульная полиция привлекла к ответственности мужчину, который в женском костюме ездил на лыжах, уцепившись за автомобиль. Инцидент произошел 6 декабря. Мужчина находился в розыске ТЦК.

Также адвокат дал советы украинцам по поводу того, как поступить, если ТЦК объявил вас в розыск.