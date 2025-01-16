Погода у Харкові та в області 17 січня — прогноз від синоптиків

Снігова буря накрила місто. Ілюстративне фото: Shutterstock

Погода у Харкові та області завтра, 17 січня, буде сніжною та морозною. Місцями очікуються сильні пориви вітру до 15 - 20 м/с.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 17 січня

За прогнозами синоптиків, у Харківській області в п'ятницю буде хмарна погода. Вночі та вранці очікується мокрий сніг і дощ, місцями можливе налипання мокрого снігу. Вдень прогнозуються невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 °С до +3 °С, вдень 0 °С...+5 °С.

У Харкові також очікуються мокрий сніг і дощ у нічний та ранковий час, вдень можливі невеликі опади. Вітер помірний, північно-західного напрямку. Температура вночі близька до нуля, вдень +1 °С...+3 °С.

Прогноз погоди у Харкові на 17 січня

Нагадаємо, в Україну західні повітряні маси принесуть потепління й відлигу до кінця поточного тижня.

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