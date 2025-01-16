Погода в Харькове и в области 17 января — прогноз от синоптиков

Снежная буря накрыла город. Иллюстративное фото: Shutterstock

Погода в Харькове и области завтра, 17 января, будет снежной и морозной. Местами ожидаются сильные порывы ветра до 15 - 20 м/с.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 17 января

По прогнозам синоптиков, в Харьковской области в пятницу будет облачная погода. Ночью и утром ожидается мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега. Днем прогнозируются небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 °С до +3 °С, днем 0 °С...+5 °С.

В Харькове также ожидаются мокрый снег и дождь в ночное и утреннее время, днем возможны небольшие осадки. Ветер умеренный, северо-западного направления. Температура ночью близка к нулю, днем +1 °С...+3 °С.

Прогноз погоды в Харькове на 17 января

Напомним, в Украину западные воздушные массы принесут потепление и оттепель до конца текущей недели.

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