Погода у Харкові та області 18 червня — очний прогноз від Укргідрометцентра

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 18 червня, буде хмарною з проясненнями. Очікуються сильні грози.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області

За прогнозами синоптиків, вночі по області можливі короткочасні дощі та грози, вдень місцями пройде невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с, удень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, удень стовпчики термомерів покажуть +21…+26 °С.

У Харкові вночі також прогнозують дощ із грозою, а вдень — без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с, з поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі +13…+15 °С, удень +21…+23 °С.

Попередження про грози у Харкові та області. Фото: ХРЦГ

Раніше ми повідомляли, що 18 червня в Україну надходитиме повітря з північного заходу, вдень очікується комфортне тепло, проте вночі буде досить прохолодно.

Також ми писали, що літо в 2025 році перевершить всі температурні рекорди і буде найспекотнішим.