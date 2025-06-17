Погода в Харькове и области 18 июня — очный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 18 июня, будет облачной с прояснениями. Ожидаются сильные грозы.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области

По прогнозам синоптиков, ночью по области возможны кратковременные дожди и грозы, днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем столбики термометров покажут +21...+26 °С.

В Харькове ночью также прогнозируют дождь с грозой, а днем — без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +21...+23 °С.

Предупреждение о грозах в Харькове и области. Фото: ХРЦГ

Ранее мы сообщали, что 18 июня в Украину будет поступать воздух с северо-запада, днем ожидается комфортное тепло, однако ночью будет достаточно прохладно.

Также мы писали, что лето в 2025 году превзойдет все температурные рекорды и будет самым жарким.