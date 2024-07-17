Графіки відключень світла у Харкові й Харківській області сьогодні, 17 липня

Чоловік працює за ноутбуком під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У середу, 17 липня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 17 липня

За прогнозом енергетиків, заходи щодо обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

"З 00:00 до 06:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень. З 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 13 по 19 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 13 по 19 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" заявили, що в серпні відключень світла стане менше й вони будуть не такими тривалими. До таких позитивних змін має призвести повернення деяких енергетичних об'єктів у роботу після планових ремонтів.

Також ми повідомляли, що абоненти провідних українських операторів скаржаться на погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень світла. Такі проблеми виникали в користувачів Kyivstar, Lifecell та Vodafone.