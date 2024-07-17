Графики отключений света в Харькове и Харьковской области сегодня, 17 июля

Мужчина работает за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В среду, 17 июля, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 17 июля

По прогнозу энергетиков, меры по ограничению потребления будут действовать на протяжении всех суток.

"С 00:00 до 06:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. С 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно", — говорится в сообщении энергокомпании.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 13 по 19 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 13 по 19 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" заявили, что в августе отключений света станет меньше и они будут не столь продолжительными. К таким положительным изменениям должен привести возврат некоторых энергетических объектов в работу после плановых ремонтов.

Также мы сообщали, что абоненты ведущих украинских операторов жалуются на ухудшение качества мобильной связи и интернета при отключении света. Такие проблемы возникали у пользователей Kyivstar, Lifecell и Vodafone.