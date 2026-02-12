Російські дрони вдарили по центру Барвінкового на Харківщині

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

На Харківщині російські війська напередодні, 11 лютого, ввечері здійснили атаку безпілотниками по центральній частині міста Барвінкове Ізюмського району. Удари були спрямовані по середмістю, що призвело до руйнувань та поранень серед цивільного населення.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на звіт ДСНС.

Наслідки російських атак по Харківщині

За попередніми даними, внаслідок обстрілу травмовано 13 людей.

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС

Один із дронів влучив у двоповерхову будівлю магазину. Удар спричинив значні руйнування та масштабну пожежу, яка охопила понад 1500 квадратних метрів.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Наслідки пожежі. Фото: ДСНС

Пожежа. Фото: ДСНС

Після цього російські сили завдали повторного удару, внаслідок чого пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, гаражі та автомобілі.

