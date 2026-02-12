Відео
На Харківщині 13 людей постраждали через атаку Росії

На Харківщині 13 людей постраждали через атаку Росії

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 10:20
Російські дрони вдарили по центру Барвінкового на Харківщині
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

На Харківщині російські війська напередодні, 11 лютого, ввечері здійснили атаку безпілотниками по центральній частині міста Барвінкове Ізюмського району. Удари були спрямовані по середмістю, що призвело до руйнувань та поранень серед цивільного населення.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на звіт ДСНС. 

Читайте також:

Наслідки російських атак по Харківщині

За попередніми даними, внаслідок обстрілу травмовано 13 людей.

Дронова атака
Пожежа після атаки. Фото: ДСНС

Один із дронів влучив у двоповерхову будівлю магазину. Удар спричинив значні руйнування та масштабну пожежу, яка охопила понад 1500 квадратних метрів.

Пожежники гасять вогонь
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС
Дронова атака Харківщини
Наслідки пожежі. Фото: ДСНС 
Барвінкове пожежа
Пожежа. Фото: ДСНС

Після цього російські сили завдали повторного удару, внаслідок чого пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, гаражі та автомобілі.

Нагадаємо, Росія здійснила серію атак на Україну в ніч проти 12 лютого. Стало відомо, що внаслідок обстрілів було пошкоджено ТЕС від ДТЕК.

Також відомо про постраждалих у Києві внаслідок обстрілу. Тим часом в Одесі триває ліквідація наслідків атак Росії. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
