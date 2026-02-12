Видео
На Харьковщине 13 человек пострадали из-за атаки России

На Харьковщине 13 человек пострадали из-за атаки России

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 10:20
Российские дроны ударили по центру Барвенково на Харьковщине
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

На Харьковщине российские войска накануне, 11 февраля, вечером совершили атаку беспилотниками по центральной части города Барвенково Изюмского района. Удары были направлены по центру города, что привело к разрушениям и ранениям среди гражданского населения.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на отчет ГСЧС.

Читайте также:

Последствия российских атак по Харьковской области

По предварительным данным, в результате обстрела травмированы 13 человек.

Дронова атака
Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС

Один из дронов попал в двухэтажное здание магазина. Удар вызвал значительные разрушения и масштабный пожар, который охватил более 1500 квадратных метров.

Пожежники гасять вогонь
Тушение пожара. Фото: ГСЧС
Дронова атака Харківщини
Последствия пожара. Фото: ГСЧС
Барвінкове пожежа
Пожар. Фото: ГСЧС

После этого российские силы нанесли повторный удар, в результате чего повреждения получили многоквартирные жилые дома, гаражи и автомобили.

Напомним, Россия осуществила серию атак на Украину в ночь на 12 февраля. Стало известно, что в результате обстрелов была повреждена ТЭС от ДТЭК.

Также известно о пострадавших в Киеве в результате обстрела. Тем временем в Одессе продолжается ликвидация последствий атак России.

Харьков пожар ГСЧС обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
