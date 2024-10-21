Неповнолітній хлопець зґвалтував та підпалив подругу на Харківщині

Поліцейські на місці злочину. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Харківській області затримали 17-річного хлопця, який зґвалтував 15-річну подругу та намагався її вбити. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook у понеділок, 21 жовтня.

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Так, підлітки святкували день народження у спільній компанії. Хлопець заманив дівчину додому та став чіплятися, коли вона почала тікати — 17-річний юнак вдарив шість разів цеглиною по голові.

Коли жертва знепритомніла, він зґвалтував та спробував її задушити, а потім вирішив спалити, обливши дизелем. Потім хлопець пішов до будинку та ліг спати, а дівчині вдалося вижити завдяки дощу на вулиці.

"Розбудили його вже крики сусідів. Дівчину на землі, від якої йде дим, побачив чоловік із сусідньої ділянки, коли вийшов в туалет. Він одразу впізнав школярку, покликав її матір", — йдеться у повідомленні.

Хлопець, який напав на подругу. Фото: Нацполіція

Місце злочину. Фото: Нацполіція

Місце злочину. Фото: Нацполіція 1 / 3

Болвінов зазначив, що нападник не зміг пояснити мотиви свого вчинку. Дівчинка отримала тяжкі опіки, медики намагаються її врятувати.

Хлопця затримали та повідомили йому про підозру, йому загрожує довічне ув'язнення.

Скриншот допису

​​Болвінова

Скриншот допису Болвінова

Нагадаємо, у Полтавській області чоловік вбив перехожого, його судили. Тепер він проведе у в'язниці 15 років.

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