Несовершеннолетний парень изнасиловал и поджег подругу на Харьковщине

Полицейские на месте преступления. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Харьковской области задержали 17-летнего парня, который изнасиловал 15-летнюю подругу и пытался ее убить. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook в понедельник, 21 октября.

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Так, подростки праздновали день рождения в совместной компании. Парень заманил девушку домой и начал приставать, а когда она начала убегать — 17-летний юноша ударил шесть раз кирпичом по голове.

Когда жертва потеряла сознание, он изнасиловал и попытался ее задушить, а затем решил сжечь, облив дизелем. Затем парень пошел в дом и лег спать, а девушке удалось выжить благодаря дождю на улице.

"Разбудили его уже крики соседей. Девушку на земле, от которой идет дым, увидел мужчина из соседнего участка, когда вышел в туалет. Он сразу узнал школьницу, позвал ее мать", — говорится в сообщении.

Напавший на подругу парень. Фото: Нацполиция

Место преступления. Фото: Нацполиция

Место преступления. Фото: Нацполиция 1/3 ​ 3

Болвинов отметил, что нападающий не смог объяснить мотивы своего поступка. Девочка получила тяжелые ожоги, медики пытаются ее спасти.

Молодого человека задержали и сообщили ему о подозрении, ему грозит пожизненное заключение.

Скриншот поста

​Болвинова

Скриншот поста Болвинова

Напомним, в Полтавской области мужчина убил прохожего, его судили. Теперь он проведет в тюрьме 15 лет.

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