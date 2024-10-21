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На Харьковщине 17-летний парень изнасиловал и поджег подругу, она выжила — детали

21 октября 2024 18:43
Евгения Брюховецкая - редактор
Несовершеннолетний парень изнасиловал и поджег подругу на Харьковщине
Полицейские на месте преступления. Иллюстративное фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Харьковской области задержали 17-летнего парня, который изнасиловал 15-летнюю подругу и пытался ее убить. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook в понедельник, 21 октября.

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Так, подростки праздновали день рождения в совместной компании. Парень заманил девушку домой и начал приставать, а когда она начала убегать — 17-летний юноша ударил шесть раз кирпичом по голове.

Когда жертва потеряла сознание, он изнасиловал и попытался ее задушить, а затем решил сжечь, облив дизелем. Затем парень пошел в дом и лег спать, а девушке удалось выжить благодаря дождю на улице.

"Разбудили его уже крики соседей. Девушку на земле, от которой идет дым, увидел мужчина из соседнего участка, когда вышел в туалет. Он сразу узнал школьницу, позвал ее мать", — говорится в сообщении.

  • изнасиловал 15-летнюю и поджег ее
    Напавший на подругу парень. Фото: Нацполиция
  • напал на свою 15-летнюю подругу и изнасиловал ее, после чего поджег
    Место преступления. Фото: Нацполиция
  • Парень в Харьковской области пытался сжечь девушку, которую изнасиловал
    Место преступления. Фото: Нацполиция
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Болвинов отметил, что нападающий не смог объяснить мотивы своего поступка. Девочка получила тяжелые ожоги, медики пытаются ее спасти.

Молодого человека задержали и сообщили ему о подозрении, ему грозит пожизненное заключение.

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Скриншот поста
​Болвинова
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Скриншот поста Болвинова

Напомним, в Полтавской области мужчина убил прохожего, его судили. Теперь он проведет в тюрьме 15 лет.

Также мы писали, что во Львове 18-летняя девушка во время ссоры со своим знакомым ударила его ножом несколько десятков раз, от чего он сразу умер.

подростки убийство полиция Харьковская область изнасилование

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Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

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