ДТП на Харківщині 24 листопада - загинув водій та багато поранених

На Харківщині автобус потрапив у ДТП — загинула людина, багато постраждалих
У Харківській області пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
ДТП у Харківській області 24 листопада
Повідомляється, що 24 листопада близько 8-ї ранку на дорозі Чугуїв-Мілове сталася аварія. Внаслідок зіткнення автомобіля "Тойота" з автобусом, водій "Тойоти" помер на місці, а його пасажира було доставлено до лікарні з отриманими травмами.
Також уточнюється, що в автобусі 16 пасажирів та водій отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За фактом аварії було розпочато кримінальне розслідування за статтею щодо порушення правил дорожнього руху Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Кременці Тернопільської області п'яний водій роз'їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав у автомобіль поліцейських і намагався втекти.
Також ми писали, що на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо людей.
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