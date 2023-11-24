Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині автобус потрапив у ДТП — загинула людина, багато постраждалих arrow

На Харківщині автобус потрапив у ДТП — загинула людина, багато постраждалих

24 листопада 2023 21:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДТП на Харківщині 24 листопада - загинув водій та багато поранених
ДТП у Харківській області. Фото: поліція Харківської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харківській області пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Читайте також:

ДТП у Харківській області 24 листопада

Повідомляється, що 24 листопада близько 8-ї ранку на дорозі Чугуїв-Мілове сталася аварія. Внаслідок зіткнення автомобіля "Тойота" з автобусом, водій "Тойоти" помер на місці, а його пасажира було доставлено до лікарні з отриманими травмами.

Також уточнюється, що в автобусі 16 пасажирів та водій отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За фактом аварії було розпочато кримінальне розслідування за статтею щодо порушення правил дорожнього руху Кримінального кодексу України.

ДТП у Харкові
ДТП у Харківській області. Фото: поліція Харківської області
скріншот
ДТП у Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кременці Тернопільської області п'яний водій роз'їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав у автомобіль поліцейських і намагався втекти.

Також ми писали, що на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі