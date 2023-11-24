ДТП на Харківщині 24 листопада - загинув водій та багато поранених

ДТП у Харківській області. Фото: поліція Харківської області

У Харківській області пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Читайте також:

ДТП у Харківській області 24 листопада

Повідомляється, що 24 листопада близько 8-ї ранку на дорозі Чугуїв-Мілове сталася аварія. Внаслідок зіткнення автомобіля "Тойота" з автобусом, водій "Тойоти" помер на місці, а його пасажира було доставлено до лікарні з отриманими травмами.

Також уточнюється, що в автобусі 16 пасажирів та водій отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За фактом аварії було розпочато кримінальне розслідування за статтею щодо порушення правил дорожнього руху Кримінального кодексу України.

ДТП у Харківській області. Фото: поліція Харківської області

ДТП у Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кременці Тернопільської області п'яний водій роз'їжджав вулицями міста у комендантську годину. Він в'їхав у автомобіль поліцейських і намагався втекти.

Також ми писали, що на Рівненщині автомобіль влетів у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо людей.