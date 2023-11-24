ДТП на Харьковщине 24 ноября - погиб водитель и много раненых

ДТП в Харьковской области. Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб водитель автобуса, также есть много пострадавших среди пассажиров.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Сообщается, что 24 ноября около 8 утра на дороге Чугуев-Милово произошла авария. В результате столкновения автомобиля "Тойота" с автобусом, водитель "Тойоты" скончался на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с полученными травмами.

Также уточняется, что в автобусе 16 пассажиров и водитель получили ранения различной степени тяжести.

По факту аварии было начато уголовное расследование по статье об нарушении правил дорожного движения Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Харьковской области. Фото: полиция Харьковской области

ДТП в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.

Также мы писали, что в Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.