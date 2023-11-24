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В Харьковской области автобус попал в ДТП — погиб человек, много пострадавших

24 ноября 2023 21:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ДТП на Харьковщине 24 ноября - погиб водитель и много раненых
ДТП в Харьковской области. Фото: полиция Харьковской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харьковской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб водитель автобуса, также есть много пострадавших среди пассажиров.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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ДТП в Харьковской области 24 ноября

Сообщается, что 24 ноября около 8 утра на дороге Чугуев-Милово произошла авария. В результате столкновения автомобиля "Тойота" с автобусом, водитель "Тойоты" скончался на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с полученными травмами. 

Также уточняется, что в автобусе 16 пассажиров и водитель получили ранения различной степени тяжести. 

По факту аварии было начато уголовное расследование по статье об нарушении правил дорожного движения Уголовного кодекса Украины. 

ДТП у Харкові
ДТП в Харьковской области. Фото: полиция Харьковской области
скриншот
ДТП в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Кременце Тернопольской области пьяный водитель разъезжал по улицам города в комендантский час. Он въехал в автомобиль полицейских и пытался скрыться.

Также мы писали, что в Ровенской области автомобиль влетел в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека.

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