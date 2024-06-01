На Харківщині автомобіль зіштовхнувся з мотоциклом — є загиблі
На Харківщині дві людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на кільцевій трасі. Це сталося внаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом.
Про це повідомили в поліції Харківської області у суботу, 1 червня.
ДТП у Харківській області
В поліції розповіли, що 1 червня на кільцевій дорозі на перехресті поблизу повороту до села Сіряки Харківського району сталося зіткнення автомобіля "ГАЗ-2410" та мотоциклу BMW.
За попередніми даними, 85-річний водій автівки, виконуючи переїзд перехрестя, не надав перевагу в русі 38-річному водію мотоцикла, який їхав головною дорогою.
"Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а 83-річна пасажирка "ГАЗ 2410" отримала тілесні ушкодження. Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні", — повідомили в поліції.
Слідчим відкрито кримінальне провадження по факту порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.
Також ми писали, що у польському Гданську сталася аварія, в результаті якої загинули двоє молодих громадян України. Підліткам було 16 та 17 років.
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