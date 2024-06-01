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В Харьковской области автомобиль столкнулся с мотоциклом — есть погибшие

1 июня 2024 22:47
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Харьковской области автомобиль столкнулся с мотоциклом — есть погибшие
Место ДТП в Харьковской области. Фото: полиция Харьковской области
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Харьковской области два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на окружной трассе. Это произошло в результате столкновения автомобиля с мотоциклом.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в субботу, 1 июня.

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ДТП в Харьковской области

В полиции рассказали, что 1 июня на окружной дороге на перекрестке у поворота к селу Сиряки Харьковского района произошло столкновение автомобиля "ГАЗ-2410" и мотоцикла BMW.

По предварительным данным, 85-летний водитель автомобиля, выполняя переезд перекрестка, не отдал предпочтение в движении 38-летнему водителю мотоцикла, который ехал по главной дороге.

"В результате ДТП погибли оба водителя, а 83-летняя пассажирка "ГАЗ 2410" получила телесные повреждения. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу", — сообщили в полиции.

Следователям возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

ДТП в Харьковской области
Автомобиль ГАЗ 2410 на месте ДТП. Фото: полиция Харьковской области

Напомним, во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

Также мы писали, что в польском Гданьске произошла авария, в результате которой погибли двое молодых граждан Украины. Подросткам было 16 и 17 лет.

Украина
жертвы
ДТП
Харьковская область
автомобиль

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