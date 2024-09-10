На Харківщині 3 ОШБр вибила окупантів з позицій та взяла кілька трофеїв

На Харківщині бійці 3 ОШБр під час зачистки бліндажів затрофеїли російську рацію та кулемет
На Харківщині Третя штурмова бригада вибиває ворога з позицій, після чого зачищає бліндажі. В одному з укриттів росіян бійці 3-ї ОШБр знайшли покинуту зброю та рацію.
Про це повідомили у 3-й окремій штурмовій бригаді у Telegram у вівторок, 10 вересня.
Зачистка бліндажів росіян
На Харківщині після штурму під вогнем окупантів бійцям 3-ї ОШБр вділося вибити ворога з позицій.
Під час зачистки бліндажів українські військові виявили в покинутому укритті кулемет та рацію, по якій вийшли на зв'язок з противником та запросили росіян "на зустріч".
Штурм та зачистку окопів виконали бійці 3-ї роти 2-го штурмбату.
"Навіть коли навколо руїни, ми все одно йдемо далі, головне, що не збавляємо темпи та йдемо по росіянських трупах", — йдеться в повідомленні.
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