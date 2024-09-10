Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области бойцы 3 ОШБр во время зачистки блиндажей затрофеили российскую рацию и пулемет arrow

В Харьковской области бойцы 3 ОШБр во время зачистки блиндажей затрофеили российскую рацию и пулемет

10 сентября 2024 14:14
Галина Шподарева - редактор
В Харьковской области 3 ОШБр выбила оккупантов с позиций и взяла несколько трофеев
Трофеи 3-й ОШБр в Харьковской области. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Харьковской области Третья штурмовая бригада выбивает врага с позиций, после чего зачищает блиндажи. В одном из укрытий россиян бойцы 3-й ОШБр обнаружили брошенное оружие и рацию.

Об этом сообщили в 3-й отдельной штурмовой бригаде в Telegram во вторник, 10 сентября.

Читайте также:

Зачистка блиндажей россиян

В Харьковской области после штурма под огнем оккупантов бойцам 3-й ОШБр удалось выбить врага с позиций.

Во время зачистки блиндажей украинские военные обнаружили в заброшенном укрытии пулемет и рацию, по которой вышли на связь с противником и пригласили россиян "на встречу".

Штурм и зачистку окопов выполнили бойцы 3-й роты 2-го штурмбата.

"Даже когда вокруг руины, мы все равно идем дальше, главное, что не сбавляем темпы и идем по российским трупам", — говорится в сообщении.

Также важные новости дня по теме:

 

война военные действия война в Украине потери оккупантов 3 ОШБр Третья штурмова бригада

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:51 Заявления Лаврова о "правах русскоязычных украинцев" — в ЦПД объяснили, что означают такие "вбросы"

14:38 Красная армия тоже оккупант — в Одессе активисты оставили послание на площади 10 апреля и в горсаду

14:38 Отказ Монголии арестовывать Путина по ордеру — прокурор МКС отреагировал

Text

14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

14:34 В Офисе прокурора установили оккупанта, организовавшего удар по Охматдету

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:18 Украинская авиабомба завершает испытания — стала известна стоимость

14:14 В Харьковской области бойцы 3 ОШБр во время зачистки блиндажей затрофеили российскую рацию и пулемет

14:14 ВСУ не хватает 500 млрд гривен — Шмыгаль назвал сумму в которую обходится содержание одного военного

14:05 Занижение доплат к пенсиям — Лубинец считает неконституционной норму закона

13:59 Попытка №6 — Белгород-Днестровский порт снова выставили на аукцион

14:51 Заявления Лаврова о "правах русскоязычных украинцев" — в ЦПД объяснили, что означают такие "вбросы"

14:38 Красная армия тоже оккупант — в Одессе активисты оставили послание на площади 10 апреля и в горсаду

14:38 Отказ Монголии арестовывать Путина по ордеру — прокурор МКС отреагировал

14:34 В Офисе прокурора установили оккупанта, организовавшего удар по Охматдету

14:18 Украинская авиабомба завершает испытания — стала известна стоимость

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:14 В Харьковской области бойцы 3 ОШБр во время зачистки блиндажей затрофеили российскую рацию и пулемет

14:14 ВСУ не хватает 500 млрд гривен — Шмыгаль назвал сумму в которую обходится содержание одного военного

14:05 Занижение доплат к пенсиям — Лубинец считает неконституционной норму закона

13:59 Попытка №6 — Белгород-Днестровский порт снова выставили на аукцион

13:57 США развернут ракетные комплексы в Японии, способные поразить Россию, — СМИ

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Text

14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

Text

13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Text

11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Text

08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
Text

23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит