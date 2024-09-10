В Харьковской области 3 ОШБр выбила оккупантов с позиций и взяла несколько трофеев

В Харьковской области бойцы 3 ОШБр во время зачистки блиндажей затрофеили российскую рацию и пулемет
В Харьковской области Третья штурмовая бригада выбивает врага с позиций, после чего зачищает блиндажи. В одном из укрытий россиян бойцы 3-й ОШБр обнаружили брошенное оружие и рацию.
Об этом сообщили в 3-й отдельной штурмовой бригаде в Telegram во вторник, 10 сентября.
Зачистка блиндажей россиян
В Харьковской области после штурма под огнем оккупантов бойцам 3-й ОШБр удалось выбить врага с позиций.
Во время зачистки блиндажей украинские военные обнаружили в заброшенном укрытии пулемет и рацию, по которой вышли на связь с противником и пригласили россиян "на встречу".
Штурм и зачистку окопов выполнили бойцы 3-й роты 2-го штурмбата.
"Даже когда вокруг руины, мы все равно идем дальше, главное, что не сбавляем темпы и идем по российским трупам", — говорится в сообщении.
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