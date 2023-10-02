Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині бійці "Сталевого кордону" знешкодили чергову ворожу міну arrow

На Харківщині бійці "Сталевого кордону" знешкодили чергову ворожу міну

2 жовтня 2023 13:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині бійці "Сталевого кордону" знешкодили чергову ворожу міну
Розмінування на Харківщині. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині після окупації армії РФ більшість території залишилась замінованою. Піротехніки кожного дня знаходять міни та знешкоджують їх. 

У ДПСУ розповіли, що вдалося ліквідувати цього разу.

Читайте також:

Що знайшли прикордонники

Зазначається, що на Куп'янському напрямку було знешкоджено фугасний 152-мм російський снаряд. Її підірвали бійці "Сталевого кордону".

"Знахідку підірвано на місці: бійці "Сталевого кордону" знешкодили фугасний 152-мм ворожий снаряд на Купʼянському напрямку", — написали у повідомленні. 

Розмінування українських територій

Раніше міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що для повного розмінування територій України необхідно 37 мільярдів доларів. Це лише попередні оцінки Міжнародного банку.

Нагадаємо, раніше ми поспілкувалися з надзвичайниками та дізналися, як це бути рятувальником та з чим доводиться мати справу під час роботи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

14:18 Вчені розкрили загадкове походження восьмого континенту Землі: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз