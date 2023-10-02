На Харківщині бійці "Сталевого кордону" знешкодили чергову ворожу міну

Розмінування на Харківщині. Фото: скриншот з відео

На Харківщині після окупації армії РФ більшість території залишилась замінованою. Піротехніки кожного дня знаходять міни та знешкоджують їх.

У ДПСУ розповіли, що вдалося ліквідувати цього разу.

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Зазначається, що на Куп'янському напрямку було знешкоджено фугасний 152-мм російський снаряд. Її підірвали бійці "Сталевого кордону".

"Знахідку підірвано на місці: бійці "Сталевого кордону" знешкодили фугасний 152-мм ворожий снаряд на Купʼянському напрямку", — написали у повідомленні.

Розмінування українських територій

Раніше міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що для повного розмінування територій України необхідно 37 мільярдів доларів. Це лише попередні оцінки Міжнародного банку.

Нагадаємо, раніше ми поспілкувалися з надзвичайниками та дізналися, як це бути рятувальником та з чим доводиться мати справу під час роботи.