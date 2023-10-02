В Харьковской области бойцы "Стальной границы" обезвредили очередную вражескую мину

Разминирование в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

В Харьковской области после оккупации армии РФ большинство территории осталось заминированным. Пиротехники каждый день находят мины и обезвреживают их.

В ГПСУ рассказали, что удалось ликвидировать на этот раз.

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Отмечается, что на Купянском направлении был обезврежен фугасный 152-мм российский снаряд. Его взорвали бойцы "Стальной границы".

"Находка взорвана на месте: бойцы "Стальной границы" обезвредили фугасный 152-мм вражеский снаряд на Купянском направлении", — написали в сообщении.

Разминирование украинских территорий

Ранее министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что для полного разминирования территорий Украины необходимо 37 миллиардов долларов. Это только предварительные оценки Международного банка.

Напомним, ранее мы пообщались с чрезвычайными работниками и узнали, как это быть спасателем и с чем приходится иметь дело во время работы.