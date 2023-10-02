В Харьковской области бойцы "Стальной границы" обезвредили очередную вражескую мину
В Харьковской области после оккупации армии РФ большинство территории осталось заминированным. Пиротехники каждый день находят мины и обезвреживают их.
В ГПСУ рассказали, что удалось ликвидировать на этот раз.
Что нашли пограничники
Отмечается, что на Купянском направлении был обезврежен фугасный 152-мм российский снаряд. Его взорвали бойцы "Стальной границы".
"Находка взорвана на месте: бойцы "Стальной границы" обезвредили фугасный 152-мм вражеский снаряд на Купянском направлении", — написали в сообщении.
Разминирование украинских территорий
Ранее министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что для полного разминирования территорий Украины необходимо 37 миллиардов долларов. Это только предварительные оценки Международного банка.
Напомним, ранее мы пообщались с чрезвычайными работниками и узнали, как это быть спасателем и с чем приходится иметь дело во время работы.