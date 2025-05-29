Вибух біля авто військового ТЦК на Харківщині — він постраждав

Пошкоджена автівка після вибуху. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Харківщині трапився вибух біля автівки військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок цього він отримав тяжку травму.

Про це повідомили Харківському обласному ТЦК та СП у четвер, 29 травня.

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Вибух біля автівки військового на Харківщині

У ТЦК розповіли, що поблизу автівки військового вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього він дістав важку травму — лікарі були вимушені ампутувати кисть.

Зазначається, що на місце одразу прибули лікарі та надали екстрену медичну допомогу. Нараз життю військовослужбовця нічого не загрожує, але він перебуває під наглядом медиків.

"Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, усі причини та обставини події з'ясовуються. За цим фактом відкрили кримінальне провадження та тривають слідчі дії. Крім того, в обласному та районних ТЦК проводять додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Скриншот допису Харківського ОТЦК та СП

Нагадаємо, 26 травня у Вінниці загорілась будівля ТЦК. Версію підпалу на цьому етапі не розглядають.

Також ми писали, що у Харкові військовий влаштував стрілянину, бо його назвали "ТЦКашником". За це він отримав тюремний термін.