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На Харьковщине возле авто военного произошел взрыв

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Дата публикации 29 мая 2025 16:23
Взрыв возле авто военного ТЦК на Харьковщине — он пострадал
Поврежденная машина после взрыва. Иллюстративное фото: Нацполиция

На Харьковщине произошел взрыв возле машины военного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате этого он получил тяжелую травму.

Об этом сообщили Харьковскому областному ТЦК и СП в четверг, 29 мая.

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Взрыв возле машины военного на Харьковщине

В ТЦК рассказали, что вблизи машины военного взорвался неизвестный предмет. В результате он получил тяжелую травму — врачи были вынуждены ампутировать кисть.

Отмечается, что на место сразу прибыли врачи и оказали экстренную медицинскую помощь. Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает, но он находится под наблюдением медиков.

"Обидно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелое травмирование в условном тылу", — говорится в сообщении.

Как известно, все причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту открыли уголовное производство и продолжаются следственные действия. Кроме того, в областном и районных ТЦК проводят дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

Вибух біля машини військового на Харківщині
Скриншот сообщения Харьковского ОТЦК и СП

Напомним, 26 мая в Виннице загорелось здание ТЦК. Версию поджога на этом этапе не рассматривают.

Также мы писали, что в Харькове военный устроил стрельбу, потому что его назвали "ТЦКашником". За это он получил тюремный срок.

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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