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На Харківщині буде потепління, але з нюансами — прогноз погоди

10 січня 2025 12:39
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Харкові 11 січня — прогноз від синоптиків
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Харкові та по області 11 січня варто мати при собі парасольку через можливі опади. В регіоні погода буде теплою, проте, можливий вітер. 

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Вночі буде хмарно, можливий невеликий дощ. Температура коливатиметься від 0°C до +2°C. А вдень очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура збільшиться і становитиме від +2°C до +5°C.

Вітер вночі південно-східний, а вдень зміниться на північно-західний із силою 7-12 м/с

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Погода у Харкові 11 січня. Фото: скриншот

Погода у Харківській області 11 січня

У Харківській області вночі буде загалом хмарно, місцями може йти невеликий дощ. Температура повітря становитиме від 0°C до +3°C.

Вдень можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура досягне +5°C. Вітер буде південно-східний вночі, а вдень — північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Нагадаємо, кліматологи заявили, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень та пояснили, які темпи настання глобального потепління.

Також синоптики назвала регіони, де йтиме сніг сьогодні, 10 січня. 

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди

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