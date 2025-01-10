Погода у Харкові 11 січня — прогноз від синоптиків

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харкові та по області 11 січня варто мати при собі парасольку через можливі опади. В регіоні погода буде теплою, проте, можливий вітер.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 11 січня

Вночі буде хмарно, можливий невеликий дощ. Температура коливатиметься від 0°C до +2°C. А вдень очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура збільшиться і становитиме від +2°C до +5°C.

Вітер вночі південно-східний, а вдень зміниться на північно-західний із силою 7-12 м/с

Погода у Харкові 11 січня. Фото: скриншот

Погода у Харківській області 11 січня

У Харківській області вночі буде загалом хмарно, місцями може йти невеликий дощ. Температура повітря становитиме від 0°C до +3°C.

Вдень можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура досягне +5°C. Вітер буде південно-східний вночі, а вдень — північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Нагадаємо, кліматологи заявили, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень та пояснили, які темпи настання глобального потепління.

Також синоптики назвала регіони, де йтиме сніг сьогодні, 10 січня.