Погода у Харкові 11 січня — прогноз від синоптиків

На Харківщині буде потепління, але з нюансами — прогноз погоди
У Харкові та по області 11 січня варто мати при собі парасольку через можливі опади. В регіоні погода буде теплою, проте, можливий вітер.
Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода у Харкові 11 січня
Вночі буде хмарно, можливий невеликий дощ. Температура коливатиметься від 0°C до +2°C. А вдень очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура збільшиться і становитиме від +2°C до +5°C.
Вітер вночі південно-східний, а вдень зміниться на північно-західний із силою 7-12 м/с
Погода у Харківській області 11 січня
У Харківській області вночі буде загалом хмарно, місцями може йти невеликий дощ. Температура повітря становитиме від 0°C до +3°C.
Вдень можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура досягне +5°C. Вітер буде південно-східний вночі, а вдень — північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Нагадаємо, кліматологи заявили, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень та пояснили, які темпи настання глобального потепління.
Також синоптики назвала регіони, де йтиме сніг сьогодні, 10 січня.
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