Погода в Харькове 11 января - прогноз от синоптиков

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове и по области 11 января стоит иметь при себе зонт из-за возможных осадков. В регионе погода будет теплой, однако, возможен ветер.

Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове 11 января

Ночью будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура будет колебаться от 0°C до +2°C. А днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура увеличится и составит от +2°C до +5°C.

Ветер ночью юго-восточный, а днем сменится на северо-западный с силой 7-12 м/с.

Погода в Харькове 11 января. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 11 января

В Харьковской области ночью будет в целом облачно, местами может идти небольшой дождь. Температура воздуха составит от 0°C до +3°C.

Днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура достигнет +5°C. Ветер будет юго-восточный ночью, а днем — северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Напомним, климатологи заявили, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и объяснили, каковы темпы наступления глобального потепления.

Также синоптики назвала регионы, где будет идти снег сегодня, 10 января.