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На Харківщині було чутно вибухи — Росія атакувала регіон з артилерії, КАБами та дронами

11 липня 2024 10:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ворог атакував Харківщину 10-11 липня
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська продовжують щодня атакувати населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів є поранені в регіоні.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 11 липня.

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Сьогодні близько 06:00 росіяни скинули КАБ на територію сільськогосподарського підприємства у селі Глушківка Куп'янського району. Внаслідок цього поранено чотирьох чоловіків: один перебуває у важкому стані, трьох ушпиталили й один відмовився від допомоги.

Вчора о 19:41 окупанти атакували село Слатине у Харківському районі з артилерії — пошкоджені приватні будинки, гараж та господарча споруда. Загинула 60-річна жінка та постраждав 70-річний чоловік.

О 12.00 у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергообладнання 13 населених пунктів, наразі триває відновлення електропостачання. А о 08:18 у селі Козача Лопань Росія обстрілом пошкодила будівлю селищної ради.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, Росія завдала ударів по Нікопольському району, внаслідок чого там пошкоджений приватний будинок.

Також ми писали, що в ніч проти 11 липня силам ППО вдалося збити шість ударних дронів, які ворог запустив з Приморсько-Ахтарська.

безпілотники Харківська область обстріли прокуратура війна в Україні авіабомба

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