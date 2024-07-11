Ворог атакував Харківщину 10-11 липня

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Reuters

Російські війська продовжують щодня атакувати населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів є поранені в регіоні.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 11 липня.

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Обстріли Харківщини

Сьогодні близько 06:00 росіяни скинули КАБ на територію сільськогосподарського підприємства у селі Глушківка Куп'янського району. Внаслідок цього поранено чотирьох чоловіків: один перебуває у важкому стані, трьох ушпиталили й один відмовився від допомоги.

Вчора о 19:41 окупанти атакували село Слатине у Харківському районі з артилерії — пошкоджені приватні будинки, гараж та господарча споруда. Загинула 60-річна жінка та постраждав 70-річний чоловік.

О 12.00 у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергообладнання 13 населених пунктів, наразі триває відновлення електропостачання. А о 08:18 у селі Козача Лопань Росія обстрілом пошкодила будівлю селищної ради.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, Росія завдала ударів по Нікопольському району, внаслідок чого там пошкоджений приватний будинок.

Також ми писали, що в ніч проти 11 липня силам ППО вдалося збити шість ударних дронів, які ворог запустив з Приморсько-Ахтарська.