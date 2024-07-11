Враг атаковал Харьковщину 10-11 июля

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска продолжают ежедневно атаковать населённые пункты Харьковской области. В результате обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов есть раненные в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 11 июля.

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Обстрелы Харьковщины

Сегодня около 06:00 россияне сбросили КАБ на территорию сельскохозяйственного предприятия в селе Глушковка Купянского района. В результате ранены четыре человека: один находится в тяжелом состоянии, трое госпитализированы и один отказался от помощи.

Вчера в 19:41 оккупанты атаковали село Слатиное в Харьковском районе из артиллерии — повреждены частные дома, гараж и хозяйственная постройка. Погибла 60-летняя женщина и пострадал 70-летний мужчина.

В 12.00 в селе Одноробовка Богодуховского района в результате атаки БпЛА повреждено энергооборудование 13 населенных пунктов, в настоящее время продолжается возобновление электроснабжения. А в 08:18 в селе Казачья Лопань Россия обстрелом повредила здание поселкового совета.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, Россия нанесла удары по Никопольскому району, в результате чего там поврежден частный дом.

Также мы писали, что в ночь на 11 июля силам ПВО удалось сбить шесть ударных дронов, которые враг запустил из Приморско-Ахтарска.