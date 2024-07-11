Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине были слышны взрывы — Россия атаковала регион с артиллерии, КАБами и дронами arrow

На Харьковщине были слышны взрывы — Россия атаковала регион с артиллерии, КАБами и дронами

11 июля 2024 10:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Враг атаковал Харьковщину 10-11 июля
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска продолжают ежедневно атаковать населённые пункты Харьковской области. В результате обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов есть раненные в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины

Сегодня около 06:00 россияне сбросили КАБ на территорию сельскохозяйственного предприятия в селе Глушковка Купянского района. В результате ранены четыре человека: один находится в тяжелом состоянии, трое госпитализированы и один отказался от помощи.

Вчера в 19:41 оккупанты атаковали село Слатиное в Харьковском районе из артиллерии — повреждены частные дома, гараж и хозяйственная постройка. Погибла 60-летняя женщина и пострадал 70-летний мужчина.

В 12.00 в селе Одноробовка Богодуховского района в результате атаки БпЛА повреждено энергооборудование 13 населенных пунктов, в настоящее время продолжается возобновление электроснабжения. А в 08:18 в селе Казачья Лопань Россия обстрелом повредила здание поселкового совета.

null
Скриншот поста прокуратуры
null
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, Россия нанесла удары по Никопольскому району, в результате чего там поврежден частный дом.

Также мы писали, что в ночь на 11 июля силам ПВО удалось сбить шесть ударных дронов, которые враг запустил из Приморско-Ахтарска.

беспилотники Харьковская область обстрелы прокуратура война в Украине авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев