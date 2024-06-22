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На Харківщині було чутно вибухи — росіяни обстріляли низку населених пунктів, є жертва

22 червня 2024 09:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія обстріляла Харківщину - є загибла
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у суботу, 22 червня, здійснила атаки на населені пункти Харківської області. Для цього ворог застосував КАБи, безпілотники та РСЗВ.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Обстріли Харківщини на 22 червня

О 01:45 росіяни обстріляли з РСЗВ село Підлиман Ізюмського району — пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури та два автомобілі.

Вчора о 22:53 ворог скинув КАБ на село Вільхівка Харківського району — пошкоджено скління вікон приватного будинку. А о 16:00 удар був здійснений по селу Кирилівка Чугуївського району: пошкоджено магазин, дитячий садок та два приватні будинки.

О 15:00 окупанти вдарили авіабомбою по селу Липці Харківського району. Там сталося влучання у раніше зруйновану пожежну частину, повністю знищено паркан та частково будівлю резервного гаража.

О 14:46 через обстріл села Борова Ізюмського району було зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль та 10 приватних будинків. О 10:00 у місті Вовчанськ Росія атакувала дроном працівників "Укрпошти": одна жінка загинула, чоловік отримав травми.

 

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Скриншот допису Синєгубова
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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі внаслідок протиповітряного бою під час російської масованої атаки по Україні захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.

Також ми писали, що через обстріл в Івано-Франківській області були частково зруйновані кілька корпусів навчального закладу.

Харківська область
обстріли
ППО
війна в Україні
авіабомба

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