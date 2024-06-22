Росія обстріляла Харківщину - є загибла

На Харківщині було чутно вибухи — росіяни обстріляли низку населених пунктів, є жертва
Російські війська у суботу, 22 червня, здійснила атаки на населені пункти Харківської області. Для цього ворог застосував КАБи, безпілотники та РСЗВ.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Обстріли Харківщини на 22 червня
О 01:45 росіяни обстріляли з РСЗВ село Підлиман Ізюмського району — пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури та два автомобілі.
Вчора о 22:53 ворог скинув КАБ на село Вільхівка Харківського району — пошкоджено скління вікон приватного будинку. А о 16:00 удар був здійснений по селу Кирилівка Чугуївського району: пошкоджено магазин, дитячий садок та два приватні будинки.
О 15:00 окупанти вдарили авіабомбою по селу Липці Харківського району. Там сталося влучання у раніше зруйновану пожежну частину, повністю знищено паркан та частково будівлю резервного гаража.
О 14:46 через обстріл села Борова Ізюмського району було зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль та 10 приватних будинків. О 10:00 у місті Вовчанськ Росія атакувала дроном працівників "Укрпошти": одна жінка загинула, чоловік отримав травми.
Нагадаємо, вночі внаслідок протиповітряного бою під час російської масованої атаки по Україні захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.
Також ми писали, що через обстріл в Івано-Франківській області були частково зруйновані кілька корпусів навчального закладу.
Читайте Новини.LIVE!