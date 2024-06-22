Росія обстріляла Харківщину - є загибла

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: ОВА

Російські війська у суботу, 22 червня, здійснила атаки на населені пункти Харківської області. Для цього ворог застосував КАБи, безпілотники та РСЗВ.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Читайте також:

Обстріли Харківщини на 22 червня

О 01:45 росіяни обстріляли з РСЗВ село Підлиман Ізюмського району — пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури та два автомобілі.

Вчора о 22:53 ворог скинув КАБ на село Вільхівка Харківського району — пошкоджено скління вікон приватного будинку. А о 16:00 удар був здійснений по селу Кирилівка Чугуївського району: пошкоджено магазин, дитячий садок та два приватні будинки.

О 15:00 окупанти вдарили авіабомбою по селу Липці Харківського району. Там сталося влучання у раніше зруйновану пожежну частину, повністю знищено паркан та частково будівлю резервного гаража.

О 14:46 через обстріл села Борова Ізюмського району було зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль та 10 приватних будинків. О 10:00 у місті Вовчанськ Росія атакувала дроном працівників "Укрпошти": одна жінка загинула, чоловік отримав травми.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі внаслідок протиповітряного бою під час російської масованої атаки по Україні захисникам вдалося збити 25 повітряних цілей.

Також ми писали, що через обстріл в Івано-Франківській області були частково зруйновані кілька корпусів навчального закладу.