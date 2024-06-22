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На Харьковщине были слышны взрывы — россияне обстреляли ряд населенных пунктов, есть жертва

22 июня 2024 09:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия обстреляла Харьковщину – есть погибшая
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в субботу, 22 июня, совершили атаки на населенные пункты Харьковской области. Для этого враг применил КАБы, беспилотники и РСЗО.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрелы Харьковщины на 22 июня

В 01:45 россияне обстреляли из РСЗО село Подлиман Изюмского района — повреждены частные домовладения, три магазина, помещение дошкольного учреждения, дом культуры и два автомобиля.

Вчера в 22:53 враг сбросил КАБ на село Вильхивка Харьковского района — повреждено остекление окон частного дома. А в 16:00 удар был совершен по селу Кирилловка Чугуевского района: поврежден магазин, детский сад и два частных дома.

В 15:00 оккупанты ударили авиабомбой по селу Липцы Харьковского района. Там произошло попадание в ранее разрушенную пожарную часть, полностью уничтожен забор и частично здание резервного гаража.

В 14:46 из-за обстрела села Боровая Изюмского района был разрушен продуктовый магазин, поврежден автомобиль и 10 частных домов. В 10:00 в городе Волчанск Россия атаковала дроном работников "Укрпочты": одна женщина погибла, мужчина получил травмы.

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Скриншот сообщения Синегубова
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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ночью в результате противовоздушного боя во время российской массированной атаки по Украине защитникам удалось сбить 25 воздушных целей.

Также мы писали, что из-за обстрела в Ивано-Франковской области были частично разрушены несколько корпусов учебного заведения.

Харьковская область
обстрелы
ПВО
война в Украине
авиабомба

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