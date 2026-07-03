Де на Харківщині відключать світло і газ найближчими днями

Енергетики ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У найближчі дні жителів Харкова та області очікують тимчасові відключення електрики та газопостачання. Причиною стануть ремонтні та планові роботи на мережах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго та Харківську філію "Газмережі".

Відключення світла на Харківщині

Так, за інформацією Харківобленерго, 4 та 5 липня через невідкладні ремонтні роботи в електромережах без світла з 08:00 до 19:00 залишаться окремі будинки в Основ'янському та Слобідському районах Харкова.

Електропостачання тимчасово припинять за адресами:

вул. Лисаветинська: 1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д;

вул. Заливна: 2, 4, 6, 8А, 10, 12;

вул. Молочна: 56.

Відключення газу на Харківщині

Крім того, 8 липня через планові роботи тимчасово припинять розподіл природного газу у Вільхівській громаді.

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З 09:00 до 14:00 без газопостачання залишаться споживачі:

селища Зернове;

селища Елітне;

села Благодатне.

У "Газмережах" просять мешканців до початку робіт самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення ремонту необхідно забезпечити доступ працівникам підприємства до помешкань для безпечного відновлення газопостачання.

Також споживачам нагадали, що всі працівники Харківської філії "Газмережі", які виконуватимуть роботи, повинні мати службові посвідчення.

Атака на газову інфраструктуру Харківщини

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська протягом двох днів 26 та 27 червня завдали масованих ударів по об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині. Під час однієї з атак був пошкоджений вахтовий автобус, який перевозив працівників підприємства. Окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, частина з яких була оснащена касетними бойовими частинами. Крім того, російські війська атакували виробничі об'єкти ударними безпілотниками.

Вартість комунальних послуг у липні

Також Новини.LIVE повідомляли, що з 1 липня 2026 року вартість більшості послуг для жителів Харкова та області не змінилася. Для побутових споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн за кВт/год. Власники житла з електроопаленням і надалі користуватимуться пільговою ціною — 2,64 грн за кВт/год. Ціна природного газу теж залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр.