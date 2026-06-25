Тарифи у Харкові з 1 липня 2026: світло, газ і проїзд

Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Із 1 липня 2026 року вартість більшості послуг для жителів Харкова та області не зміниться. Уряд продовжив дію фіксованих тарифів на електроенергію та газ, а в міському комунальному транспорті й надалі можна буде їздити безкоштовно. Водночас деякі споживачі зможуть заощадити на оплаті світла завдяки пільгам і двозонним лічильникам.

Про це інформують Новини.LIVЕ.

Комунальні тарифи залишаються без змін

У липні харків'яни отримуватимуть платіжки за чинними тарифами. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на основні комунальні послуги, тому додаткового навантаження на сімейні бюджети наразі не очікується.

Скільки коштуватиме електроенергія

Для побутових споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн за кВт/год. Власники житла з електроопаленням і надалі користуватимуться пільговою ціною — 2,64 грн за кВт/год за умови споживання до 2000 кВт/год на місяць. Якщо цей ліміт буде перевищено, увесь обсяг використаної електроенергії оплачуватиметься за стандартним тарифом.

Зменшити витрати також можуть споживачі, які встановили двозонні лічильники. Для них у нічний час — з 23:00 до 07:00 — електроенергія коштує вдвічі дешевше.

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Для більшості побутових споживачів ціна природного газу залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр.

Безкоштовний проїзд

У Харкові продовжує діяти рішення про безкоштовний проїзд у міському комунальному транспорті. Без оплати можна користуватися:

метро;

трамваями;

тролейбусами;

комунальними автобусами.

Водночас вартість проїзду в приватних маршрутках може змінюватися залежно від цін на пальне та інших витрат перевізників.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, на Харківщині тривають роботи з розмінування територій, які постраждали через бойові дії. За минулий тиждень фахівці обстежили десятки гектарів землі та важливі об’єкти інфраструктури. Загалом вдалося очистити майже 84 гектари території області. Також сапери знешкодили сотні небезпечних предметів.

Також Новини.LIVЕ писали, що у Харкові тимчасово обмежили та перекрили рух транспорту на двох міських вулицях. Причиною стали ремонт дорожнього покриття та аварійні роботи на водогоні. Через зміни водіям радять заздалегідь планувати маршрут. Також тимчасово змінилася робота одного з автобусних маршрутів.