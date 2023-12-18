На Харківщині через негоду автобус з людьми влетів у паркан
У понеділок, 18 грудня, на Харківщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Транспортний засіб не зміг впоратися зі слизьким підйомом і влетів у приватний паркан. На щастя, минулося без постраждалих.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.
На Харківщині автобус влетів у паркан
Повідомляється, що ДТП сталася близько 10:30 у місті Барвінкове. Там через ожеледицю на дорозі рейсовий автобус не зміг подолати слизький підйом та скотився у паркан.
Як відомо, у салоні перебувало 8 людей. Для того, щоб вони могли вийти назовні, рятувальникам довелося відтягти транспортний засіб від паркану. На щастя, ніхто не постраждав.
"За прогнозами синоптиків найближчими днями очікуються опади, туман і ожеледиця. Закликаємо водіїв бути обережними, дотримуватись правил дорожнього руху і без зайвої потреби не користуватись власним транспортом", — закликають у ДСНС.
Нагадаємо, у Броварах, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода сьогодні, 18 грудня. Водій автомобіля збив жінку, яка перетинала дорогу.
Додамо, у серпні цього року переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова потрапила в ДТП в одному з районів столиці. За кермом дорогої автівки була саме ексдружина шоумена Нікіти Добриніна. За словами блогера-пліткаря Богдана Беспалова, в столиці відбувся суд над Квітковою.
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