На Харківщині через негоду автобус з людьми влетів у паркан

Рятувальники на місці подій. Фото: ДСНС

У понеділок, 18 грудня, на Харківщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Транспортний засіб не зміг впоратися зі слизьким підйомом і влетів у приватний паркан. На щастя, минулося без постраждалих.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Повідомляється, що ДТП сталася близько 10:30 у місті Барвінкове. Там через ожеледицю на дорозі рейсовий автобус не зміг подолати слизький підйом та скотився у паркан.

Як відомо, у салоні перебувало 8 людей. Для того, щоб вони могли вийти назовні, рятувальникам довелося відтягти транспортний засіб від паркану. На щастя, ніхто не постраждав.

"За прогнозами синоптиків найближчими днями очікуються опади, туман і ожеледиця. Закликаємо водіїв бути обережними, дотримуватись правил дорожнього руху і без зайвої потреби не користуватись власним транспортом", — закликають у ДСНС.

Нагадаємо, у Броварах, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода сьогодні, 18 грудня. Водій автомобіля збив жінку, яка перетинала дорогу.

Додамо, у серпні цього року переможниця дев’ятого сезону романтичного телешоу "Холостяк", блогерка Даша Квіткова потрапила в ДТП в одному з районів столиці. За кермом дорогої автівки була саме ексдружина шоумена Нікіти Добриніна. За словами блогера-пліткаря Богдана Беспалова, в столиці відбувся суд над Квітковою.