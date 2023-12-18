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В Харьковской области из-за непогоды автобус с людьми влетел в забор

18 декабря 2023 17:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харьковской области из-за непогоды автобус с людьми влетел в забор
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 18 декабря, в Харьковской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство не смогло справиться со скользким подъемом и влетело в частный забор. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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В Харьковской области автобус влетел в забор

Сообщается, что ДТП произошло около 10:30 в городе Барвенково. Там из-за гололедицы на дороге рейсовый автобус не смог преодолеть скользкий подъем и скатился в забор.

Как известно, в салоне находились 8 человек. Для того чтобы они могли выйти наружу, спасателям пришлось оттащить транспортное средство от забора. К счастью, никто не пострадал.

"По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидаются осадки, туман и гололедица. Призываем водителей соблюдать осторожность, соблюдать правила дорожного движения и без лишней необходимости не пользоваться собственным транспортом", — призывают в ГСЧС.

Напомним, в Броварах Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие сегодня, 18 декабря. Водитель автомобиля сбил женщину, пересекавшую дорогу.

Добавим, в августе этого года победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блоггер Даша Квиткова попала в ДТП в одном из районов столицы. За рулем дорогого автомобиля была именно экс-жена шоумена Никиты Добрынина. По словам блоггера-сплетника Богдана Беспалова, в столице состоялся суд над Квитковой.

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