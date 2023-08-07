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На Харківщині через російський обстріл загинула співробітниця районної військової адміністрації

7 серпня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Харківщині через російський обстріл загинула співробітниця районної військової адміністрації
Співробітник Купʼянської районної військової адміністрації Валентина Шевченко. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

6 серпня внаслідок російського обстрілу села Подоли Куп’янської громади Харківської області загинула співробітниця районної військової адміністрації, головний бухгалтер Валентина Шевченко.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

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Російські терористи обстріляли Харківщину 6 серпня. Внаслідок терористичної атаки є загиблі та поранені, також пошкоджено інфраструктуру. 

"Загинула співробітник Купʼянської районної військової адміністрації, головний бухгалтер — Валентина Петрівна Шевченко. Справжній професіонал своєї справи, відкрита, принципова та щира людина", — написав Андрій Канашевич.

Нагадаємо, 6 серпня під час повітряної тривоги російські терористи обстріляли Харків. Окупанти випустили ракети С-300 із ЗРК. Відомо, що вибухи пролунали приблизно о 9 ранку. Тоді ж оголосили повітряну тривогу. Під атаку потрапив Холодногірський район. 

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