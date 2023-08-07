В Харьковской области из-за российских обстрелов погибла сотрудница районной военной администрации

Сотрудник Купянской районной военной администрации Валентина Шевченко. Фото: Facebook

6 августа в результате российского обстрела села Подолы Купянской общины Харьковской области погибла сотрудница районной военной администрации, главный бухгалтер Валентина Шевченко.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Купянского РВА Андрей Канашевич.

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Российские террористы обстреляли Харьковскую область 6 августа. В результате террористической атаки есть погибшие и раненые, также повреждена инфраструктура.

"Погиб сотрудник Купянской районной военной администрации, главный бухгалтер — Валентина Петровна Шевченко. Настоящий профессионал своего дела, открытый, принципиальный и искренний человек", — написал Андрей Канашевич.

Напомним, 6 августа во время воздушной тревоги российские террористы обстреляли Харьков. Оккупанты выпустили ракеты С-300 из ЗРК. Известно, что взрывы прогремели примерно в 9 утра. Тогда же была объявлена воздушная тревога. Под атаку попал Холодногорский район.