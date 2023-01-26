На Харківщині через ворожі обстріли загинуло двоє мирних мешканців
Внаслідок обстрілу, який російські окупанти здійснили вдень сьогодні, 26 січня, у селищі Дворічна Харківської області загинули люди.
Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в своєму Telegam-каналі.
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На Харківщині через ворожі обстріли загинуло двоє мирних мешканців
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"Окупанти сьогодні вдень обстріляли смт Дворічну. За попередньою інформацією, загинуло двоє цивільних: чоловік та жінка", — розповів Олег Синєгубов.
Він додав, що деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, армія рф здійснила обстріл селища Козача Лопань, що розташовується біля російсько-українського кордону. Пошкоджено низку приватних будинків. Поранено 69-річну жінку, її дістали з-під завалів будинку.
А також ми розповідали по те, як правоохоронці Харківщини розслідують розстріл автобусів з цивільними у Боровій.