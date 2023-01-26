На Харьковщине из-за вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей
В результате обстрела, который российские оккупанты совершили днем сегодня, 26 января, в поселке Двуречная Харьковской области погибли люди.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegam-канале.
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"Оккупанты сегодня днем обстреляли пгт Двуречную. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина", — рассказал Олег Синегубов.
Он добавил, что детали о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что сегодня, 26 января, армия РФ произвела обстрел поселка Казачья Лопань, который располагается у российско-украинской границы. Поврежден ряд частных домов. Ранена 69-летняя женщина, ее достали из-под завалов дома.
А также мы рассказывали о том, как правоохранители Харьковщины расследуют расстрел автобусов с гражданскими в Боровой.