Сегодня, 26 января, армия РФ обстреляла поселок Двуречная

В результате обстрела, который российские оккупанты совершили днем сегодня, 26 января, в поселке Двуречная Харьковской области погибли люди.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegam-канале.

"Оккупанты сегодня днем обстреляли пгт Двуречную. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина", — рассказал Олег Синегубов.

Он добавил, что детали о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сегодня, 26 января, армия РФ произвела обстрел поселка Казачья Лопань, который располагается у российско-украинской границы. Поврежден ряд частных домов. Ранена 69-летняя женщина, ее достали из-под завалов дома.

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