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На Харківщині чиновники хотіли нажитися на будівництві укриття для школярів

30 листопада 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Харківщині чиновники хотіли нажитися на будівництві укриття для школярів
Укриття у Києві. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Чиновники Харківської області хотіли нажитися на будівництві укриття для школярів. Втім, журналісти виявили у документації товари за завищеною вартістю.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

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Тендер на будівництво укриття для школярів

Повідомляється, що у Пісочинській сільраді Харківської області було оголошено конкурс на зведення укриття у місцевій школі, на який виділили кошти у розмірі 45,2 млн гривень. Участь у тендері взяли дві організації: "ЮВМ-БУД" та "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №460". Переможцем стала компанія "ЮВМ-БУД", яка запропонувала найбільш вигідну ціну в 44,2 млн гривень, із зобов'язанням завершити будівництво до кінця 2024 року.

Завищені ціни у кошторисі договору

У процесі аналізу контракту журналістами "Слідство.Інфо" було виявлено декілька випадків завищення цін на товари у кошторисі. Наприклад, виявилося, що вартість столу-тумби, який планується купити, значно вища за ринкову ціну — 28,4 тис. грн проти 8,3 тис. грн. Схожа ситуація з іншими товарами, включаючи стелажі, лавки та медичну шафу. Загальна переплата за договором становила 260 тис. гривень.

Це не перший випадок, коли ЮММ-БУД вказує завищені ціни в кошторисах. Раніше, у серпні, "Харківський антикорупційний центр" повідомив про завищені ціни на вентилятор та кухонне обладнання, що призвело до розірвання договору з компанією.

"Компанія "ЮВМ-БУД" включила до кошторису вентилятор вартістю 77 500 гривень, у той час як ціна такого ж вентилятора в чотирьох різних інтернет-магазинах становила всього 37 443 гривні. Крім того, були виявлені завищені ціни на м'ясорубку та овочерізку, оцінені в 40 тис. та 37 тис. гривень відповідно", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що мережею ходять кадри одного з київських укриттів, у якому небезпечніше перебувати, ніж на вулиці під час повітряної тривоги. У сховищі міститься мотлох і панує антисанітарія.

Крім того, у Луцьку відреставрували побудовану у XIV столітті захисну споруду-музей . На її поновлення витратили 2,3 млн євро.

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