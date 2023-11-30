На Харьковщине чиновники хотели нажиться на строительстве укрытия для школьников

Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Чиновники Харьковской области хотели нажиться на строительстве укрытия для школьников. Впрочем, журналисты обнаружили в документации товары по завышенной стоимости.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

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Тендер на строительство укрытия для школьников — детали

Сообщается, что в Песочинском сельсовете Харьковской области был объявлен конкурс на строительство укрытия в местной школе, на который выделили средства в размере 45,2 млн гривен. Участие в тендере приняли две организации: "ЮВМ-БУД" и "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №460". Победителем стала компания "ЮВМ-БУД", предложившая наиболее выгодную цену в 44,2 млн гривен с обязательством завершить строительство до конца 2024 года.

Завышенные цены в смете договора

В процессе анализа контракта журналистами "Слідство.Інфо" было выявлено несколько случаев завышения цен на товары в смете. Например, обнаружилось, что стоимость стола-тумбы, который планируется купить, значительно выше рыночной цены — 28,4 тыс. грн против 8,3 тыс. грн. Похожая ситуация с другими товарами, включая стеллажи, скамейки и медицинский шкаф. Общая переплата по договору составила 260 тыс. гривен.

Это не первый случай, когда "ЮВМ-БУД" указывает завышенные цены в сметах. Ранее, в августе, "Харьковский антикоррупционный центр" сообщил о завышенных ценах на вентилятор и кухонное оборудование, что привело к расторжению договора с компанией.

"Компания "ЮВМ-БУД" включила в смету вентилятор стоимостью 77 500 гривен, в то время как цена такого же вентилятора в четырех различных интернет-магазинах составляла всего 37 443 гривны. Кроме того, были обнаружены завышенные цены на мясорубку и овощерезку, оцененные в 40 тыс. и 37 тыс. гривен соответственно", — говорится в сообщении.

Напомним, что по сети ходят кадры одного из киевских укрытий, в котором опаснее находиться, чем на улице во время воздушной тревоги. В хранилище содержится хлам и господствует антисанитария.

Кроме того, в Луцке отреставрировали построенное в XIV веке защитное сооружение-музей. На ее восстановление потратили 2,3 млн евро.