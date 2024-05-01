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На Харківщині чиновники замовили ремонт будинку культури по завищених цінах у кілька разів

1 травня 2024 13:38
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Харківщині чиновники замовили ремонт будинку культури по завищених цінах у кілька разів
Засідання Зміївської міської ради. Фото: Зміївська міськрада
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Відділ культури, спорту, молоді та туризму Зміївської міськради уклав контракт з ФОП Сергієм Трущем для ремонту аварійного ремонту будинку культури. Вартість робіт склала 1,1 млн грн, проте у кошторисі ціни завищені у декілька разів.

Про це повідомив Харківський антикорупційний центр у понеділок, 29 квітня.

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Завищення цін у кошторисі

Цей ремонт стосується капітального відновлення пошкодженої зовнішньої стіни державної установи "Соколівський будинок культури".

Згідно з інформацією опублікованою на сайті "Prozorro", контракт було укладено без аукціону, а підрядника вибрали чиновники. Вартість матеріалів у кошторисі була значно завищена.

Ціна акрилової фарби для стін була вказана як 612 гривень за літр, тоді як у магазинах можна знайти акрилові фарби для зовнішніх робіт за значно нижчими цінами.

Фрагмент кошторису
Ціна за літр акрилової фарби у кошторисі. Фото: Prozorro

Ось приклад: акрилова фасадна фарба за 115,9 гривень за літр, що в п’ять разів дешевше, ніж в кошторисі, підписаному зміївським чиновником Олегом Бідуліним.

Ціна на акрилову фарбу
Ціна за літр акрилової фарби у магазинах. Фото: anticor-kharkiv.org

Щодо пластикових фасадних дюбелів, планується їх закупівля за 34,41 грн за штуку, з загальними витратами понад 40 000 гривень.

Ціна за дюбелі у кошторисі
Ціна за фасадні дюбелі у кошторисі. Фото: Prozorro

Важко знайти пояснення такій високій ціні, оскільки звичайні пластикові фасадні дюбелі коштують від 80 копійок за штуку, а пачка зі 100 дюбелів - 84 гривні. Існує багато варіантів дюбелів з металевим стрижнем, але більшість з них коштують від однієї до п’яти гривень за штуку.

Ціна за фасадні дюбелі
Ціна за фасадні дюбелі у магазинах. Фото: anticor-kharkiv.org

Клейову суміш для кріплення та захисту пінопластових плит планують придбати за 59,41 грн за кілограм, тоді як відома суміш Ceresit СТ-85 коштує 15,5 гривень за кілограм, що в чотири рази дешевше, ніж в кошторисі.

Універсальний гідрофобізатор, який використовується для захисту від води, було вказано за ціною 689 грн за літр, в той час, як ринкова ціна Ceresit CT-13 становить 347 грн.

Отже, більшість позицій у кошторис мають завищені ціни.

Нагадаємо, в Одесі не перестають оголошувати тендери на ремонт дорожніх покриттів попри обурення суспільства. Так, у місті плануються роботи на 19 ділянках дороги, на які хочуть виділити понад 28 мільйонів гривень. 

Раніше мит писали, що в Миколаївській області посадовець лісогосподарського підприємства незаконно роздавав землі в оренду фермерам. Таким чином, він завдав збитків державі на понад 45 млн гривень.

ремонт
корупція
Україна
чиновники
Харківська область
культура
ціни

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