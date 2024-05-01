В Харьковской области чиновники заказали ремонт дома культуры по завышенным ценам в несколько раз

Заседание Змиевского городского совета. Фото: Змиевский горсовет

Отдел культуры, спорта, молодежи и туризма Змиевского горсовета заключил контракт с ФЛП Сергеем Трущом для ремонта аварийного ремонта дома культуры. Стоимость работ составила 1,1 млн грн, однако в смете цены завышены в несколько раз.

Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр в понедельник, 29 апреля.

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Завышение цен в смете

Этот ремонт касается капитального восстановления поврежденной наружной стены государственного учреждения "Соколовский дом культуры".

Согласно информации, опубликованной на сайте "Prozorro", контракт был заключен без аукциона, а подрядчика выбрали чиновники. Стоимость материалов в смете была значительно завышена.

Цена акриловой краски для стен была указана как 612 гривен за литр, в то время как в магазинах можно найти акриловые краски для наружных работ по значительно более низким ценам.

Цена за литр акриловой краски в смете. Фото: Prozorro

Вот пример: акриловая фасадная краска за 115,9 гривен за литр, что в пять раз дешевле, чем в смете, подписанной змиевским чиновником Олегом Бидулиным.

Цена на литр акриловой краски в магазинах. Фото: anticor-kharkiv.org

Относительно пластиковых фасадных дюбелей планируется их закупка за 34,41 грн за штуку, с общими затратами более 40 000 гривен.

Цена за фасадные дюбеля в смете. Фото: Prozorro

Трудно найти объяснение столь высокой цене, поскольку обычные пластиковые фасадные дюбеля стоят от 80 копеек за штуку, а пачка из 100 дюбелей – 84 гривны. Есть много вариантов дюбелей с металлическим стержнем, но большинство из них стоят от одной до пяти гривен за штуку.

Цена за фасадные дюбеля в магазинах. Фото: anticor-kharkiv.org

Клеевую смесь для крепления и защиты пенопластовых плит планируют приобрести за 59,41 грн за килограмм, тогда как известная смесь Ceresit СТ-85 стоит 15,5 гривен за килограмм, что в четыре раза дешевле, чем в смете.

Универсальный гидрофобизатор, используемый для защиты от воды, был указан по цене 689 грн за литр, в то время как рыночная цена Ceresit CT-13 составляет 347 грн.

Следовательно, большинство позиций в смете имеют завышенные цены.

Напомним, в Одессе не перестают объявлять тендеры на ремонт дорожных покрытий, несмотря на возмущение общества. Так, в городе планируется работа на 19 участках дороги, на которые хотят выделить более 28 миллионов гривен.

Ранее пошлин писали, что в Николаевской области чиновник лесохозяйственного предприятия незаконно раздавал земли в аренду фермерам. Таким образом, он нанес ущерб государству более чем на 45 млн гривен.